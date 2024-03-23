خالد المونس مجلس الأمة صمام الأمان ووجوده ضروري للمحافظة على حقوق الناس والأموال العامة

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
افتتح النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد المونس مقره الانتخابي مساء أمس الأول، وصاحب الافتتاح ـ الذي أقيم في الفحيحيل ـ الغبقة الرمضانية التي أقيمت على شرف الحضور.
وقال المونس في الافتتاح «إن مجلس الأمة هو صمام الأمان الذي من خلاله تتم المحافظة على حقوق الناس وعلى المال العام»، موضحا «رأينا في الفترة الأخيرة بعد حل مجلس الأمة كيف صدرت بعض القرارات التي تعكس نهج الحكومة المقبل».
وأكد المونس أن وجود مجلس الأمة ضروري في الحياة الكويتية، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات القادمة لأن الوضع اليوم أصبح في مفترق طرق، وعموما الأخيار كثر واستطاع الكويتيون في المجلسين السابقين إيصال أغلبية برلمانية إصلاحية تكاتفت من أجل الإنجاز، مشددا على أن الشعب سيختار في مجلس 2024 أغلبية إصلاحية خصوصا بعد القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية مثل عدم إتمام أي معاملة إلا بعد دفع جميع المخالفات ونحن نعمل من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن التوسع في سحب الجناسي التي يجب أن تخضع لمعايير معينة.
وأوضح «نحن لسنا مع التزوير أو أي أمور أخرى لكن النهج الحكومي في عملية اتخاذ الإجراءات لم يكن صحيحا»، مطالبا أن تأخذ الأمور مجراها القانوني الحقيقي.
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