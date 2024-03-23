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خالد المونس مجلس الأمة صمام الأمان ووجوده ضروري للمحافظة على حقوق الناس والأموال العامة

3/23/2024 3:06:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
افتتح النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد المونس مقره الانتخابي مساء أمس الأول، وصاحب الافتتاح ـ الذي أقيم في الفحيحيل ـ الغبقة الرمضانية التي أقيمت على شرف الحضور.
وقال المونس في الافتتاح «إن مجلس الأمة هو صمام الأمان الذي من خلاله تتم المحافظة على حقوق الناس وعلى المال العام»، موضحا «رأينا في الفترة الأخيرة بعد حل مجلس الأمة كيف صدرت بعض القرارات التي تعكس نهج الحكومة المقبل».

وأكد المونس أن وجود مجلس الأمة ضروري في الحياة الكويتية، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات القادمة لأن الوضع اليوم أصبح في مفترق طرق، وعموما الأخيار كثر واستطاع الكويتيون في المجلسين السابقين إيصال أغلبية برلمانية إصلاحية تكاتفت من أجل الإنجاز، مشددا على أن الشعب سيختار في مجلس 2024 أغلبية إصلاحية خصوصا بعد القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية مثل عدم إتمام أي معاملة إلا بعد دفع جميع المخالفات ونحن نعمل من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن التوسع في سحب الجناسي التي يجب أن تخضع لمعايير معينة.

وأوضح «نحن لسنا مع التزوير أو أي أمور أخرى لكن النهج الحكومي في عملية اتخاذ الإجراءات لم يكن صحيحا»، مطالبا أن تأخذ الأمور مجراها القانوني الحقيقي.

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