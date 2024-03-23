رئيس الوزراء نقدر سياسة السعودية بإرساء السلام

التنسيق مع المملكة مستمر والعلاقات الثنائية تاريخية ومتجذرة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه أن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كل الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها، مقدرا سموه السياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لاسيما الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.



وفيما يلي التفاصيل

الجانبان بحثا أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في جميع الأصعدة

ولي العهد السعودي بحث مع رئيس الوزراء المستجدات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها

رئيس الوزراء: العلاقات الكويتية - السعودية متجذرة والتنسيق الثنائي مستمر ونقدّر سياسة المملكة في إرساء السلام بالمنطقة والعالم



استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه أن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، معربا عن خالص شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه الدعوة الكريمة التي تأتي في إطار التشاور والتنسيق الثنائي المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كل الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها، مقدرا سموه السياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لاسيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم. حضر المقابلة سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وسفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.

هذا، وغادر سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مدينة جدة بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا سموه في تصريح صحافي قبيل مغادرته عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما، متمنيا للمملكة دوام الاستقرار والازدهار.