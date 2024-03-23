ڤيتو روسي - صيني ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة أمام مجلس الأمن

MENAFN - Al-Anbaa) أخفق مجلس الأمن الدولي باعتماد مشروع قرار أميركي يدعم وقفا «فوريا» لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن المحتجزين والأسرى، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.وصوتت 3 دول ضد القرار من بينها روسيا والصين اللتان استخدمتا حقهما في النقض «الفيتو»، ضد القرار فيما صوتت 11 عشر دولة معه، وبالتالي لم يتم اعتماد القرار.واعربت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن اسفها للتصويت ضد المشروع، وانتقدت الفيتو الروسي والصيني ضد القرار. ونددت بما سمته رفض الدولتين انتقاد هجمات حماس ضد اسرائيل.بدوره، نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي اعلن أن «مشروع القرار الأميركي حول غزة مرفوض تماما» كونه لا يدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار وانه تأخر كثيرا، ووصفه بأنه «منافق» ويعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء عملية في رفح. وفي حال اعتماده فإنه يسمح لاسرائيل بمواصلة الاضطهاد في الشرق الاوسط واشار إلى مشروع قرار ثان غير مسيس قدمته الدول غير الأعضاء بشأن غزة ويدعو صراحة إلى وقف اطلاق النار. وقال ان مشروع القرار الأمريكي محاولة لجعل إسرائيل تفلت من العقاب.من جانبه، مندوب الجزائر ممثل المجموعة العربية عدّد الاسباب التي دفعت الجزائر للتصويت ضد مشروع القرار، وانتقد عدم تحميل القرار اسرائيل مسؤولية ما يجري في القطاع، وقال ان: نص مشروع القرار الأميركي يسمح ضمنيا باستمرار قتل المدنيين ويفتقر لضمانات واضحة لحماية ارواح المدنيين، ولايشمل دعوة لوقف اطلاق النار.وبرر المندوب الصيني رفض القرار بالقول ان النص الحالي يبقى غائما ولا يطالب بوقف فوري لاطلاق النار في غزة ولا يلبي طموحات المجتمع الدولي. وأضاف ان مجلس الأمن يتململ ولم يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة، واشار إلى مشروع القرار الاخر المطروح امام المجلس واعلن تأييده وأمل ان يصل أعضاء المجلس التوافق حوله.



هذا، وأوضح مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، «الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار» لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد «تحقيقا لهذا الغرض» الجهود الديبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا «فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين».

على رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل «يدعو» أو «يطلب»، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.

أضاف بوليانسكي للصحافيين «لسنا راضين حيال أمر لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار»، معتبرا أن «أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي»، في إشارة ضمنية لواشنطن.

وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا «فالولايات المتحدة ما زالت لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار» في قطاع غزة.

الا أن «هذا التغيير المحدود في موقف الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الديبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب».