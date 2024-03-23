الأمير عزى الرئيس الروسي عمل إرهابي بشع استهدف أرواح الأبرياء الآمنين

(MENAFN
- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مركز للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي البشع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وراجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
MENAFN23032024000130011022ID1108013598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.