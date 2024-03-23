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الأمير عزى الرئيس الروسي عمل إرهابي بشع استهدف أرواح الأبرياء الآمنين

3/23/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مركز للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي البشع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وراجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

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