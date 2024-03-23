تمديد تعيين المعلمين الكويتيين حتى 2 مايو

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت وكيلة وزارة التربية أنوار الحمدان المقترح المقدم من قطاع التعليم العام وإدارة التنسيق والمتابعة بتمديد تاريخ تعيين المرشحين الجدد من المعلمين والمعلمات الكويتيين مدة شهر، والذي كان سينتهي 4 ابريل، المقبل إلى نهاية دوام يوم الخميس 2 مايو المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية للمعينين الجدد من أعضاء الهيئة التعليمية. وكشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن أن هناك العديد من خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية من التطبيقي تم تحويلهم من ديوان الخدمة المدنية للتعيين في التربية كمعلمين، الأمر الذي ادى إلى تمديد الموعد لإعطاء فرصة لجميع المرشحين ليستكملوا إجراءات التعيين وعدم تأجيلهم لشهر سبتمبر المقبل، خاصة أن الوزارة مقبلة على افتتاح عدد من المدارس الجديدة العام الدراسي المقبل.
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