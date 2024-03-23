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تمديد تعيين المعلمين الكويتيين حتى 2 مايو

3/23/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمدت وكيلة وزارة التربية أنوار الحمدان المقترح المقدم من قطاع التعليم العام وإدارة التنسيق والمتابعة بتمديد تاريخ تعيين المرشحين الجدد من المعلمين والمعلمات الكويتيين مدة شهر، والذي كان سينتهي 4 ابريل، المقبل إلى نهاية دوام يوم الخميس 2 مايو المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية للمعينين الجدد من أعضاء الهيئة التعليمية. وكشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن أن هناك العديد من خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية من التطبيقي تم تحويلهم من ديوان الخدمة المدنية للتعيين في التربية كمعلمين، الأمر الذي ادى إلى تمديد الموعد لإعطاء فرصة لجميع المرشحين ليستكملوا إجراءات التعيين وعدم تأجيلهم لشهر سبتمبر المقبل، خاصة أن الوزارة مقبلة على افتتاح عدد من المدارس الجديدة العام الدراسي المقبل.

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