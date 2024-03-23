«بحيرة سفيتلو» مأوى البجع الجميلة في سيبيريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقع بحيرة سفيتلو (Svetloe Lake )، بالقرب من قرية أوروزينو في سيبيريا ، وتشتهر بين السكان المحليين باسم بحيرة البجع.
في شهر فبراير من كل عام تعج البحيرة بالنشاط – إذ تصل مئات البجع الجميلة لتجعل من هذا المكان مأوً لها في فصل الشتاء، أمر مثير للدهشة خاصة وأن البجع تفضل عموما الطيران جنوبا حيث المناخ المعتدل.
ولكن ما هو سر انجذاب هذه الطيور إلى هذا المكان المتجمد؟ الجواب هو أن هذه البحيرة تتدفق بداخلها العديد من الينابيع الحارة وبالتالي فإن درجة حرارة الماء تكون دائما فوق الصفر - وحتى عندما تكون درجة الحرارة في الجو تحت الـ40، تبقى مياه البحيرة دافئة تتراوح درجاتها ما بين 5 إلى 6 مئوية، مما يجعلها مأوى آمنا لهذه الطيور الجميلة.
في فصل الشتاء عندما تجتمع هذه البجع، تتحول البحيرة إلى ساحة للعرض تؤدي البجع من خلالها سمفونية موسيقية فريدة من نوعها، حتى أن السكان المحليون أطلقوا عليها اسم "بحيرة البجع" نسبة لرقصة الباليه الاستعراضية التي تحمل نفس الاسم وهي إحدى روائع الموسيقي الروسي تشايكوفسكي التي ألفها عام 1887. (شاهد الفيديو).
بدأت البجع تظهر في البحيرة منذ عام 1967. وكان عددها حينها لا يتجاوز الـ15 بجعة، ولكن عددها أصبح يتزايد باستمرار حتى وصل اليوم إلى 350 بجعة.
البحيرة محمية من قبل سلطات منطقة ألتاي، وهي ليست ملجأ للبجع فحسب، ولكنها أيضا الوجهة المفضلة للطيور والحيوانات الأخرى لاسيما خلال موسم الصيد.
الصور من تصوير المصور الروسي الشهير أليكسي إبيل المقيم في جنوب سيبيريا
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