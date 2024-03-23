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«بحيرة سفيتلو» مأوى البجع الجميلة في سيبيريا

3/23/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقع بحيرة سفيتلو (Svetloe Lake )، بالقرب من قرية أوروزينو في سيبيريا ، وتشتهر بين السكان المحليين باسم بحيرة البجع.

في شهر فبراير من كل عام تعج البحيرة بالنشاط – إذ تصل مئات البجع الجميلة لتجعل من هذا المكان مأوً لها في فصل الشتاء، أمر مثير للدهشة خاصة وأن البجع تفضل عموما الطيران جنوبا حيث المناخ المعتدل.



ولكن ما هو سر انجذاب هذه الطيور إلى هذا المكان المتجمد؟ الجواب هو أن هذه البحيرة تتدفق بداخلها العديد من الينابيع الحارة وبالتالي فإن درجة حرارة الماء تكون دائما فوق الصفر - وحتى عندما تكون درجة الحرارة في الجو تحت الـ40، تبقى مياه البحيرة دافئة تتراوح درجاتها ما بين 5 إلى 6 مئوية، مما يجعلها مأوى آمنا لهذه الطيور الجميلة.

في فصل الشتاء عندما تجتمع هذه البجع، تتحول البحيرة إلى ساحة للعرض تؤدي البجع من خلالها سمفونية موسيقية فريدة من نوعها، حتى أن السكان المحليون أطلقوا عليها اسم "بحيرة البجع" نسبة لرقصة الباليه الاستعراضية التي تحمل نفس الاسم وهي إحدى روائع الموسيقي الروسي تشايكوفسكي التي ألفها عام 1887. (شاهد الفيديو).

بدأت البجع تظهر في البحيرة منذ عام 1967. وكان عددها حينها لا يتجاوز الـ15 بجعة، ولكن عددها أصبح يتزايد باستمرار حتى وصل اليوم إلى 350 بجعة.

البحيرة محمية من قبل سلطات منطقة ألتاي، وهي ليست ملجأ للبجع فحسب، ولكنها أيضا الوجهة المفضلة للطيور والحيوانات الأخرى لاسيما خلال موسم الصيد.

الصور من تصوير المصور الروسي الشهير أليكسي إبيل المقيم في جنوب سيبيريا


















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