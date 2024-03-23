يعاني الكثيرون من مشكلة الإمساك، وذلك في أغلب الأحيان بسبب التغيرات في النظام الغذائي أو الروتين، أو بسبب عدم كفاية تناول الألياف.

وكشف أطباء أمراض الجهاز الهضمي عن فواكه لها مفعول السحر في التخلص من الإمساك.

الكيوي

وأوصى الأطباء بتناول ثمرتين من الكيوي لتساعدك من التخلص من الإمساك.

ويقول الاطباء أن الكيوي ليس الفاكهة الوحيدة التي يمكن أن

تساعدك في التخلص من الإمساك ، حيث أوصوا أيضًا بتناول ما يلي:

البرقوق أو شرب عصير البرقوق

فاكهة التنين

تفاح

إجاص

البرتقال

الكمثرى

التين



الخضار والحبوب الكاملة

وبصرف النظر عن الفواكه، فإن المصادر الجيدة الأخرى للألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين الأمور تشمل الخضار والحبوب الكاملة.

ويعد نقص الألياف في النظام الغذائي أمرًا شائعًا يمكن أن يثير مشكلة مؤلمة،



ويعد إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي وشرب الكثير من السوائل مهماً جداً في تسهيل عملية الإخراج والتخلص من الإمساك.





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