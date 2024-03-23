4 فناجين قهوة يومياً تقي من سرطان الأمعاء

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول 4 فناجين قهوة يومياً يحقق وقاية من الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضح باحثون هولنديون وبريطانيون أن شاربي القهوة لديهم خطر أقل بكثير لتكرار الإصابة بسرطان الأمعاء، مشيرين إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء الذين يشربون من 2 إلى 4 فناجين من القهوة يومياً هم أقل عرضة لعودة مرضهم، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا الغارديان» البريطاني.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالمرض الذين يستهلكون هذه الكمية هم أيضاً أقل عرضة للوفاة لأي سبب، ما يشير إلى أن القهوة تساعد أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بثاني أكبر قاتل للسرطان في المملكة المتحدة.

وقال الخبراء إن نتائج الدراسة، التي أجريت على 1719 مريضاً، واعدة، وتوقعوا أنه إذا أظهرت دراسات أخرى التأثير نفسه، فقد يتم تشجيع 43 ألف بريطاني يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء سنوياً على شرب القهوة. ويودي هذا المرض بحياة نحو 16.500 شخص سنوياً (45 شخصاً يومياً).

وكان المرضى الذين تناولوا خمسة أكواب على الأقل يومياً أقل عرضة بنسبة 32% من أولئك الذين شربوا أقل من كوبين لعودة الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقاً للدراسة التي موَّلها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF)، ونُشرت في المجلة الدولية للسرطان.

ومرة أخرى، كان أولئك الذين شربوا كوبين على الأقل يومياً أقل عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وكما هو الحال مع خطر التكرار، فإن أولئك الذين تناولوا خمسة أكواب على الأقل شهدوا انخفاض احتمالات وفاتهم بنسبة 29%.

وقالت رئيسة فريق البحث، الدكتورة إلين كامبمان، أستاذة التغذية والأمراض بجامعة فاجينينجن بهولندا، إن المرض يعود لدى واحد من كل خمسة أشخاص تم تشخيص إصابتهم به ويمكن أن يكون قاتلاً.

وأضافت: «من المثير للاهتمام أن هذه الدراسة تشير إلى أن شرب ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة قد يقلل من تكرار الإصابة بسرطان الأمعاء».

لكنها أكدت أن الفريق وجد علاقة قوية بين الاستهلاك المنتظم للقهوة والمرض وليس علاقة سببية بينهما.

وتابعت: «نأمل أن تكون النتائج حقيقية؛ لأنها تبدو وكأنها تعتمد على الجرعة، فكلما زاد شرب القهوة، زاد التأثير».

وهذه الدراسة هي الأحدث التي تظهر أن القهوة تقلل خطر الإصابة بالسرطان، وهناك بالفعل أدلة قوية على أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد والرحم، وبعض الأدلة على أنه يفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى سرطان الفم والبلعوم والحنجرة وسرطان الجلد، كما أنه يرتبط بالفعل بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقال البروفيسور مارك جونتر، المؤلف المشارك للدراسة ورئيس قسم علم الأوبئة والوقاية من السرطان في كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، إن النتائج كانت «استفزازية للغاية؛ لأننا لا نفهم حقاً سبب وجود مثل هذا التأثير للقهوة لدى مرضى سرطان الأمعاء».

وأضاف: «لكنها واعدة أيضاً؛ لأنها قد تشير إلى طريقة لتحسين التشخيص والبقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الأمعاء»، لافتاً إلى أن القهوة تحتوي على مئات المركبات النشطة بيولوجياً التي لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تكون وقائية ضد سرطان الأمعاء.

وأوضح أن القهوة تقلل أيضاً الالتهابات ومستويات الأنسولين، التي تم ربطها بتطور سرطان الأمعاء وتطوره، ويمكن أن يكون لها تأثيرات مفيدة محتملة في ميكروبيوم الأمعاء.

وتابع: «مع ذلك، نحن بحاجة إلى مزيد من الأبحاث للتعمق أكثر في علم الأحياء الذي يجعل القهوة لها مثل هذا التأثير في تشخيص سرطان الأمعاء والبقاء على قيد الحياة».

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