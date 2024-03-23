الجزائري حمزة ياسين يفوز بلقب الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا الرياضية



فاز الجزائري حمزة ياسين بلقب سباق الدراجات الهوائية الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومترا، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية".

واستطاع الدراج الجزائري حصد المركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال، التي شارك فيها أكثر من 700 دراج، بعد أن تمكن من إنهاء السباق في زمن 01:31:43.176 ساعة متفوقا بجزء من الثانية على المغربي السعيد أبوالواش الذي تلاه في المركز الثاني بزمن 01:31:43.443 ساعة، وحل الإماراتي محمد أحمد المطيوعي في المركز الثالث بفارق أجزاء من الثانية منهيا السباق في زمن 01:31:43.493 ساعة.

حضر المنافسات سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين فاز البريطاني جون شاون كاري بالمركز الأول بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 01:32:14.362 ساعة، تلاه البلجيكي بارت فان دين دريس في المركز الثاني بزمن قدره 01:32:15.184 ساعة، وحل الجزائري نور الدين حوشين في المركز الثالث بزمن قدره 01:32:15.293 ساعة.

وفي فئة أصحاب الهمم، دراجة الطريق، فاز الإماراتيون عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن قدره 10:42 دقائق، وأحمد محمد سيف البدواوي في المركز الثاني بزمن 10:43 دقائق، وسالم جمعة صالح الجنيبي في المركز الثالث بزمن 12:40 دقيقة.

وفي فئة أصحاب الهمم (المكفوفين) فاز الإماراتي عبدالرحمن البستكي بالمركز الأول بزمن 22:03 دقيقة، تلاه الإماراتي أحمد سعيد النقبي في المركز الثاني بزمن 25:19 دقيقة، وفي فئة أصحاب الهمم (دراجة اليد) فاز العماني سامي سالم سعيد بالمركز الأول بزمن 12:49 دقيقة، تلاه الإماراتي عايض علي الأحبابي في المركز الثاني بزمن 13:07 دقيقة، وحل الإماراتي سعيد راشد الظاهري في المركز الثالث بزمن 14:59 دقيقة.

وتنطلق غداً الأحد منافسات بطولة شد الحبل التي يشارك فيها 660 لاعبا يمثلون 44 فريقا يتنافسون ضمن ثلاث فئات هي الفئة المجتمعية التي يشارك فيها 24 فريقا، وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية ويشارك فيها 12 فريقا، وفئة الناشئين التي يشارك فيها 8 فرق.

وشهدت منافسات بطولة الكرة الطائرة انطلاقة قوية حيث أقيمت مباراتان، فاز في الأولى "فهود زعبيل" على "زعبيل 1" بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثانية فاز "الامبراطور" على "العميد" بنتيجة 3-1.

وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، فاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" على بلدية دبي 25-16 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة، فاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 28-25.

وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز فريق مياه دبي على فريق مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 26-22، فيما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 26-5.

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