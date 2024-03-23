رئيس الاتحاد الجزائري يرد على أنباء اعتزال رياض محرز



رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن اعتزام نجم "محاربي الصحراء" رياض محرز، اعتزال اللعب الدولي.

وفتح محرز الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي الأهلي السعودي، الباب أمام التأويلات، عقب رفضه تلبية دعوة المدرب الجديد لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، حيث طلب إجازة مفتوحة لالتقاط أنفاسه.

وقال صادي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مواجهة الجزائر وبوليفيا الودية (3-2) أمس الجمعة: "لا يحق لي الرد على هذا السؤال (بشأن اعتزال محرز)، وعليكم بطرحه على المدرب بيتكوفيتش".

وأضاف "المنتخب الجزائري قدم مباراة جيدة ضد بوليفيا، ونجح في تحقيق انتصار معنوي سيكون له الأثر الإيجابي على الأداء، خاصة بعد تعاقدنا مع مدرب جديد، وشروعنا في الإعداد لعهد جديد".

وختم "المدرب غير التشكيلة بنسبة 50 بالمئة، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، وأتمنى أن يدعمنا الجزائريون في مباراة جنوب إفريقيا المقبلة، حتى نؤكد فوزنا أمام بوليفيا".

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