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إبراهيم دياز يكشف موقفه من المشاركة مع المغرب في أولمبياد باريس

3/23/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، قوله "سأحاول أن أشارك في كل ما يمكنني المشاركة فيه" قبل خوض منتخب المغرب أولمبياد باريس، وذلك بعد أول مباراة خاضها بألوان "أسود الأطلس" أمس الجمعة.

وقرر دياز (24 عاما) المولود في ملغا الإسبانية لأب مغربي الأصل (سفييل عبد القادر) وأم إسبانية (باتريشيا دياز) ويحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية، قبل أيام تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الإسباني، بعد أن اقتنع بمشروع الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وتحدث اللاعب الذي خاض 87 دقيقة في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب المغربي على ضيفه الأنغولي بهدف دون رد أمس الجمعة على ملعب "أدرار" في أكادير، عن إمكانية مشاركته في أولمبياد باريس قائلا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأحاول أن أشارك في كل ما يمكنني المشاركة فيه.. في كل ما يسمح لي بالمشاركة فيه. في نهاية الأمر، أنا لاعب لريال مدريد وأريد أن أقدم الأفضل لفريقي وللمنتخب. أي شيء يمكنني تقديمه على أرض الملعب، سأكون سعيدا بالقيام به".

ويستعد المنتخب المغربي تحت 23 عاما للمشاركة في أولمبياد باريس بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا ومنتخب آسيوي يحدد في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في 15 أبريل المقبل.

ويسمح النظام الأولمبي لكل منتخب باستدعاء ثلاثة لاعبين فوق سن الـ23 إلى قائمته.

ولا ينوي ريال مدريد الاستغناء عن لاعبيه من أجل الأولمبياد، لكن حالة دياز قد تكون مختلفة كونه لن يشارك في أي بطولة دولية هذا الصيف (مثل كأس أوروبا 2024 أو كوبا أمريكا)، الأمر الذي قد يمنحه استثناء.


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