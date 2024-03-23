هجن العاصفة تتألق برموز الثنايا في مهرجان المرموم التراثي

سجلت مؤسسة هجن العاصفة، حضورا قويا من خلال مشاركتها اليوم السبت، في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024.

واستطاع المضمر غياث الهلالي قيادة هجن العاصفة للفوز برمزين، بينما حصلت مؤسستا "هجن الرئاسة" و"هجن الشحانية" على رمز لكل منهما في تحديات اليوم التي شهدها الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم حيث قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وذهب الناموس في التحدي الرئيس، على كأس الثنايا الأبكار المفتوح، إلى مؤسسة هجن العاصفة التي وضعت كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نصب عينها بعدد من الأسماء، إلا أن الفوز كان من نصيب (الشاهينية) التي قادها المضمر غياث الهلالي إلى الصدارة بزمن قدره 12:04:4 دقيقة.

وفازت هجن الشحانية ببندقية الثنايا الجعدان المفتوح، عبر المضمر فاران محمد قريع المري الذي قاد (مهول) إلى حصد الرمز الغالي في توقيت قدره 12:08:1 دقيقة.

وسجلت مؤسسة هجن الرئاسة حضورا قويا من خلال الشوط الثالث، وذلك بحصول (درة) بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، على كأس الثنايا الأبكار المحليات بعد وصولها لخط النهاية في زمن وقدره 12:10:7 دقيقة.

وأضاف المضمر غياث الهلالي الرمز الثاني لشعار هجن العاصفة، وذلك من خلال نجاح (شاهين) في حصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات بعد أن أكمل رحلة السباق في زمن قدر 12:05:6 دقيقة.

ويصل مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، مساء غد الأحد إلى محطة سن الذلل والزمول لهجن أبناء القبائل، ويشهد مضمار الثمانية كيلومترات إقامة ستة عشر شوطا لمؤسسات هجن أبناء القبائل، وستكون الأشواط الستة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج.

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