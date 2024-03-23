غويري يغادر تشكيلة منتخب الجزائر لظروف عائلية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت مغادرة المهاجم أمين غويري لتشكيلة المنتخب الأول لظروف عائلية ستمنعه من الاستمرار في معسكر شهر مارس الخاص بالتوقف الدولي لخوض مباريات ودية.

وسجل مهاجم ستاد رين هدفا في فوز الجزائر وديا 3-2 على بوليفيا ضمن سلسلة (فيفا سيريس) الودية أمس الجمعة.

وتلعب الجزائر، التي ودعت كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي من دور المجموعات، أمام جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد الجزائري عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "منح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إذنا للمهاجم أمين غويري بمغادرة معسكر المنتخب... لاعب رين غادر (اليوم) السبت وعاد لمنزله في فرنسا بسبب ظرف عائلي".

وقرر غويري (24 عاما) اللعب للجزائر بعدما غير ولائه الرياضي عقب تمثيل منتخبات فرنسا في المراحل السنية المختلفة.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد ست نقاط.

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