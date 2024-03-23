انطلاق رمضانية «سجون دبي» بمشاركة 98 نزيلاً

شهد العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ونائبه العميد صالح جمعة بوعصيبة، ومديرو الإدارات الفرعية، انطلاق بطولة الألعاب الرمضانية للنزلاء في إدارة سجن الجنح والمخالفات بمشاركة 98 نزيلاً، تنافسوا في ألعاب تنس الطاولة والبلياردو والشطرنج.

وأوضح العميد مروان جلفار أن المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، تنظم على مدار العام بطولات رياضية ومنافسات بدنية وذهنية، وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، وتحرص على إشراك النزلاء فيها، نظراً لأثرها الإيجابي البالغ على روحهم المعنوية في السجون، وتنميتها لقدراتهم البدنية، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم، وملء وقت فراغهم بما ينفعهم.

وأكد العميد مروان جلفار أن هذه البطولات والفعاليات من شأنها تعزيز السعادة والروح الإيجابية بين النزلاء، وتشجيعهم على الانخراط في مختلف الأنشطة والمنافسات، والمحافظة على لياقتهم البدنية وقدرتهم الذهنية، والارتقاء بجودة حياتهم داخل السجون.

ويتنافس 40 نزيلاً في لعبة البلياردو، و30 نزيلاً في تنس الطاولة، و28 في لعبة الشطرنج، ووزعت اللجنة المنظمة كؤوساً وميداليات ذهبية وفضية وحوافز للفائزين.

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