«أبوظبي ريسنج» تحرز «هاتريك» في مضمار أبوظبي

أحرزت خيول «أبوظبي ريسنج» 3 ألقاب «هاتريك»، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف سيف المرر، في الحفل الثالث عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، اليوم «السبت»، على مضماره العشبي، وتألف من 7 أشواط قوية.

وكانت البداية بفوز «إيه إف يطوي» بلقب سباق «حديقة أم الإمارات» لمسافة 1600 متر في الشوط الأول بزمن 1:44:14 دقيقة، وانتزعت «هوزان بينونة» لقب سباق الإمارات كلاسيك للمهرات لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني بزمن 1:47:03 دقيقة، وأكمل الثلاثية «ريم بينونة» بنيل لقب سباق «حديقة الخالدية» لمسافة 2200 متر بالشوط السابع في 2:29:38 دقيقة.

وخلال الحفل فاز «إيه إف الأرفع» لخالد النابودة بلقب سباق الإمارات كلاسيك للأمهار لمسافة الميل في الشوط الثالث بقيادة تاج أوشي وإشراف أرنست أورتيل، مسجلاً 1:46:73 دقيقة.

وذهب لقب سباق «حديقة الخليج العربي» لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع المخصص للخيول المهجنة الأصيلة إلى «كينج أوف تايم» لـ «الربع للسباقات» بقيادة ادري دي فريز وإشراف سايموت واد كريسفورد، بزمن 1:35:10 دقيقة.

وخطف «إيه إف متألق» لمعتصم غنام لقب الشوط الخامس من سباق «حديقة الدلافين» لمسافة 1400 متر، بقيادة جول موبيان واشراف قيس عبود، بزمن 1:32:40 دقيقة.

وفاز «آر بي بستيفا» لإسطبلات الوطنية بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر في الشوط السادس بقيادة أدري دي فريز وإشراف هلال العلوي، في 1:32:27 دقيقة.

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