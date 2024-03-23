«أوسكار» بطل الهوكي الخماسي



فاز فريق أوسكار بلقب النسخة الثالثة من بطولة الهوكي الخماسي، التي نظمها اتحاد الإمارات للهوكي، بعد تغلّبه على فريق خليفة 5-2، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب المدرسة الأمريكية للإبداع في الشارقة.

ونجح فريق أوسكار في حصد اللقب للمرة الأولى في البطولة، التي أقيمت بمشاركة 16 فريقاً.

حضر النهائي وشارك في تتويج الفائزين عبدالعزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، وعبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي.

وفاز عدنان مشكوربلقب أفضل حارس، ومحمد أسامة بلقب أفضل مدافع، ومهيتاب شفيق بجائزة الهداف، ومحمد حسن بلقب أفضل لاعب، فيما فاز فريق«توب لايون» بجائزة الفريق المثالي.

وأكد عبدالله سلطان الدح أن مشاركة 16 فريقاً في النسخة الثالثة للبطولة تعكس التطور الكبير للعبة ومدى انتشارها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز