سلطان بن حمدان يعتمد قرار تمديد عقد مدرب العين هيرنان كريسبو

عقدت لجنة تسيير شؤون إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعها الثالث لعام 2024، أمس برئاسة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب.

وأعرب رئيس لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم للأعضاء عن عظيم الشكر وبالغ الامتنان لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية التي يحيط بها سموه النادي، وحرصه الدائم على كل ما من شأنه الارتقاء بكرة القدم الإماراتية.

واعتمد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، قرار تمديد عقد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك بناءً على التقارير الخاصة بالعمليات التحليلية وسعياً لتعزيز الحالة الإيجابية وترسيخ مبدأ الاستقرار في منظومة الفريق.

ووجه رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم بتعزيز استطلاعات الرأي إلكترونياً وميدانياً لتقديم أفضل الخدمات لجماهير العين ومحبي الكرة الإماراتية، كما وجه بتعزيز مشاركة النادي في مختلف الفعاليات المجتمعية.

وناقش الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة، لاسيما البطولة الآسيوية والمسابقات المحلية، ووجه رئيس لجنة التسيير بتوفير كل الدعم للفريق من أجل تحقيق الأهداف المحددة قبل بداية الموسم الجاري والمتمثلة في المنافسة على جميع البطولات، اتساقاً مع رؤية النادي وإسعاداً لجماهيره.

كما اطلع على سير العمل بالمشاريع التطويرية لمنشآت مدرسة وأكاديمية الكرة التي تمضي اتساقاً مع أهداف النادي وخططه الاستراتيجية، والتقارير الفنية والبدنية للاعبي الأكاديمية، مشيداً بالبرامج الفنية المتطورة ومردودها الإيجابي على لاعبي الفرق السنية، التي ساهمت في تطوير إمكانات الأشبال والناشئين والشباب.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمكتوبة بالوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي، لمساندة الفريق خلال مشواره القاري ودعماً لممثل الدولة الوحيد في أقوى بطولة للأندية الآسيوية.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي، ومحمد إبراهيم المحمود، وعوض محمد صبيح الكعبي، ومحمد عبيد حماد الظاهري، إلى جانب خلفان الشامسي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

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