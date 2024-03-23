إنقاذ 16 تلميذاً خُطفوا قبل أسبوعين في نيجيريا

أعلن الجيش النيجيري، اليوم، أنه أنقذ 16 تلميذاً كانوا مخطوفين في شمال غرب نيجيريا في منطقة تشهد عمليات خطف على نطاق واسع.

وكان مسلّحون قد خطفوا التلامذة بعد أيام قليلة على عملية مماثلة تعرّض فيها نحو 280 طفلاً للاختطاف في المنطقة التي تستهدف فيها عصابات إجرامية مدارس في عمليات ترمي منها للحصول على فديات مالية.

وأعلن الجيش أنه حرّر 16 تلميذاً وامرأة الخميس. وكان هؤلاء قد خُطفوا في ولاية سوكوتو في التاسع من مارس.

وقال المتحدث باسم الجيش، إدوارد بوبا، إن «الرهائن المحرّرين سُلّموا لحكومة ولاية سوكوتو» لمتابعة الإجراءات، من دون أن يكشف أي تفاصيل على صلة بالعملية.

على أثر الهجوم الذي استهدف مدرسة إسلامية في منطقة غادا، قال موظفون في المرفق إن المسلحين خطفوا التلامذة أثناء نومهم خارج المنشأة. واختُطفت المرأة في ناحية أخرى من المنطقة.

وأعقبت العملية في سوكوتو عملية مماثلة واسعة النطاق خطفت فيها عصابة في كوريغا في ولاية كادونا 280 تلميذاً في السابع من مارس، وهو ما أثار استياء عارماً.

ويقول مسؤولون إن قوات تجري عمليات بحث في الأدغال لإنقاذ التلامذة الذين خطفوا في كوريغا، لكن ذوي المخطوفين يقولون إن ما رشح من معلومات ضئيل جداً.

من جهته، شدّد بوبا على أن «الجيش لن يستكين حتى يتم إنقاذ كل المخطوفين».

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