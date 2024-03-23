كييف تشكك في رواية بوتين بشأن هجوم موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفضت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بشدة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تورط البلاد في الهجوم الإرهابي الذي شهدته قاعة حفلات خارج موسكو أمس.
وقال أندري يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم، إن مزاعم بوتين بأنه تم القبض على أربعة من الجناة في طريقهم للفرار إلى أوكرانيا «خاطئ تماماً، وتصريح سخيف».
ونقل موقع «برافدا» الإلكتروني الأوكراني عن يوسوف قوله: «بالطبع، لا يمكن لهذه الرواية أن تصمد أمام الانتقاد».
وأضاف: «الجميع في العالم يدرك هذا، ربما باستثناء السكان الروس المغيبين»، معدداً العقبات العديدة التي تحول دون أي من أعمال التسلل هذه عبر الحدود.
وأوضح يوسوف أن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من سنتين، مشيراً إلى أن المناطق الحدودية تعجّ بالقوات والعملاء السريين ووكالات الاستخبارات وقوات الأمن.
واتهم المتحدث الكرملين بالرغبة في استغلال المأساة التي شهدتها موسكو لزيادة القمع داخل روسيا.
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