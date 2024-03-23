كييف تشكك في رواية بوتين بشأن هجوم موسكو

رفضت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بشدة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تورط البلاد في الهجوم الإرهابي الذي شهدته قاعة حفلات خارج موسكو أمس.

وقال أندري يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم، إن مزاعم بوتين بأنه تم القبض على أربعة من الجناة في طريقهم للفرار إلى أوكرانيا «خاطئ تماماً، وتصريح سخيف».

ونقل موقع «برافدا» الإلكتروني الأوكراني عن يوسوف قوله: «بالطبع، لا يمكن لهذه الرواية أن تصمد أمام الانتقاد».

وأضاف: «الجميع في العالم يدرك هذا، ربما باستثناء السكان الروس المغيبين»، معدداً العقبات العديدة التي تحول دون أي من أعمال التسلل هذه عبر الحدود.



وأوضح يوسوف أن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من سنتين، مشيراً إلى أن المناطق الحدودية تعجّ بالقوات والعملاء السريين ووكالات الاستخبارات وقوات الأمن.

واتهم المتحدث الكرملين بالرغبة في استغلال المأساة التي شهدتها موسكو لزيادة القمع داخل روسيا.

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