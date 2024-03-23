سفينة المساعدات الاماراتية الثالثة تبحر نحو العريش محملة بـ4630 طنا من المواد الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني

أبحرت اليوم سفينة المساعدات الاماراتية الثالثة وعلى متنها 4630 طنا من المواد الإنسانية ، متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة 4218.3 أطنان من المواد الغذائية، و 370.2 طناً من المواد الايوائية، و 41.6 طناً من المساعدات الطبية بالإضافة إلى عدد 6 صهاريج للمياه وعدد 2 صهريج للمجاري وخزان ديزل.



وقد ساهم في تأمين حمولة السفينة كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. تم ذلك بواسطة 267 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.



و أقامت دولة الإمارات في إطار عملية الفارس الشهم/3 العديد من المبادرات تضمنت إنشاء

مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش إضافة إلى إقامة 5 مخابز اوتوماتيكية ، كما تم توفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و 200 ألف غالون يوميا يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها اكثر من 600 ألف نسمة .

كما أطلقت قيادة العمليات المشتركة مؤخراً عملية طيور الخير وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها حتى اليوم 486 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

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