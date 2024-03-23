منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة الإفطار الرمضاني في قصر الإمارات

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في حفل الإفطار الرمضاني، الذي نظمه ديوان الرئاسة لموظفيه في إطار حرصه على تعزيز التواصل بين الموظفين خلال الشهر الفضيل وبناء بيئة عمل متميزة.

وتبادل سموه مع الموظفين، خلال الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك.. داعين الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها، ويديم على الإمارات عزها وازدهارها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

كما تبادلوا الأحاديث حول ما يمثله اللقاء من مناسبة طيبة للاحتفاء بأجواء شهر رمضان المبارك وما يحمله من قيم التواصل والتراحم.

شارك في الإفطار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين في الديوان.

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