Saturday, 23 March 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15 قارئاً يحيون العشر الأوائل من رمضان ضمن فعاليات عجمان تقوى وإيمان

3/23/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تتواصل فعاليات رمضان“عجمان تقوى وإيمان” في نسختها 18 وسط إقبال منقطع النظير من سكان مدينة عجمان والمدن القريبة منها.

وأحيا 15 قارئا الليالي العشر الأوائل من شهر رمضان وسط أجواء روحانية، داخل 6 مساجد هم مسجد الشيخ زايد رحمه الله ومسجد الشيخ راشد بن حميد رحمه الله ومسجد شهداء الوطن ومسجد الرقايب ومسجد أرحمة الشويهي رحمه الله، ومسجد آمنة الغرير رحمها الله.

وتقام فعاليات رمضان عجمان تقوى وإيمان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت سعادة مريم المعمري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، حرص اللجنة على تهيئة المساجد المشاركة في الفعالية بشكل متكامل، موضحة أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لتحقيق متطلبات واحتياجات المصلين، من خلال توفير سبل الراحة من توفير مساحات إضافية خارج المساجد لتسع الجميع، وتخصيص أماكن لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وانتشار المتطوعين في جميع المساجد لتلبية احتياجات زوار بيوت الرحمن، ولتنظيم الدخول والخروج من المساجد.

وأضافت المعمري أن العشر الأوائل من الشهر الكريم شهدت إقبالا كبيرا لوجود نخبة من أشهر قراء العالم الإسلامي أصحاب الأصوات العذبة، ومنهم القارئ أحمد ازويت، أحمد الريامي، يوسف البلوشي، سليمان الشبيبي، عبد الله البريمي، عبد الولي الأركاني، رعد الكردي، عبد العزيز حسن الفقية، إسلام صبحي، علي صالح البلوشي، إسماعيل حسن، علاء المزجاجي، محمد خالد السيخ، محمد الحماد، والدكتور محمد اسبيعان الطنيجي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23032024000110011019ID1108013562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث