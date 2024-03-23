15 قارئاً يحيون العشر الأوائل من رمضان ضمن فعاليات عجمان تقوى وإيمان



تتواصل فعاليات رمضان“عجمان تقوى وإيمان” في نسختها 18 وسط إقبال منقطع النظير من سكان مدينة عجمان والمدن القريبة منها.

وأحيا 15 قارئا الليالي العشر الأوائل من شهر رمضان وسط أجواء روحانية، داخل 6 مساجد هم مسجد الشيخ زايد رحمه الله ومسجد الشيخ راشد بن حميد رحمه الله ومسجد شهداء الوطن ومسجد الرقايب ومسجد أرحمة الشويهي رحمه الله، ومسجد آمنة الغرير رحمها الله.

وتقام فعاليات رمضان عجمان تقوى وإيمان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت سعادة مريم المعمري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، حرص اللجنة على تهيئة المساجد المشاركة في الفعالية بشكل متكامل، موضحة أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لتحقيق متطلبات واحتياجات المصلين، من خلال توفير سبل الراحة من توفير مساحات إضافية خارج المساجد لتسع الجميع، وتخصيص أماكن لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وانتشار المتطوعين في جميع المساجد لتلبية احتياجات زوار بيوت الرحمن، ولتنظيم الدخول والخروج من المساجد.

وأضافت المعمري أن العشر الأوائل من الشهر الكريم شهدت إقبالا كبيرا لوجود نخبة من أشهر قراء العالم الإسلامي أصحاب الأصوات العذبة، ومنهم القارئ أحمد ازويت، أحمد الريامي، يوسف البلوشي، سليمان الشبيبي، عبد الله البريمي، عبد الولي الأركاني، رعد الكردي، عبد العزيز حسن الفقية، إسلام صبحي، علي صالح البلوشي، إسماعيل حسن، علاء المزجاجي، محمد خالد السيخ، محمد الحماد، والدكتور محمد اسبيعان الطنيجي.

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