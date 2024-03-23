فاطمة بنت مبارك تستقبل عدداً من السفيرات لدى الدولة

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مساء اليوم، في قصر البحر، عدداً من السفيرات المعتمدات لدى الدولة.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - خلال مأدبة رمضانية أقامتها سموها - بالسفيرات وتبادلت معهن الأحاديث الودية حول العلاقات الطيبة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهن إضافة إلى أهم مجالات التعاون القائمة خاصةً في الشؤون المجتمعية والتنموية والأسرة والطفولة، متمنيةً لهن إقامة طيبة في دولة الإمارات والعمل على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ودولهن.

من جانبهن، أشادت السفيرات بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التنموية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي ودعمها القضايا التي تهم المرأة والطفل، مشيرات إلى دور سموها المحوري في النهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال عدد من سمو الشيخات والوزيرات والقيادات النسائية في الدولة.

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