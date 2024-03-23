نادي دبي للسيدات يحتضن ختام مسابقة القرآن التي نظمتها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين

نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي اليوم بنادي زعبيل للسيدات الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم بدورته الأولى والذي أقيم تحت شعار " بر الوالدين " خلال الفترة من 15- 24 مارس الجاري تحت رعاية الشيخة لطيفه بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات.

وشهدت المسابقة إقبالا كبيرا من الآباء والأمهات من جميع إمارات الدولة للمشاركة بهذه المبادرة الإنسانية والهادفة لمن قدموا الكثير من الدروس للأجيال الحالية والمستقبلية رسخت مزيداً من الانتماء والولاء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة.

وأكد المستشار الدكتور أحمد سالم بن سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين على أهمية مسابقة القرآن الكريم التي تقيمها الجمعية هذا العام في دورتها الأولى والتي تأتي تزامنا مع ذكرى وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "رحمه الله" وتستهدف كبار السن كنوع من رد الجميل على ما قدموه لنا من تربية جيل من الأبناء والأحفاد وتعكس حرصا من إدارة الجمعية على إقامتها والتي تأتي وفق توجيهات الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين لتعزيز مسيرة الخير والعطاء التي رسخها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "رحمه الله" من خلال مبادراته الإنسانية والخيرية.

ومن جانبها قالت نسرين بن درويش عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي إن الجمعية تحرص على الدوام على إطلاق وتنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف جميعها توفير وتقديم خدمات متنوعه لكبار السن وتلبى احتياجاتهم.

وأوضحت درويش أن الالتزام بتنفيذ شروط وقواعد المسابقة كان مثالياً وفق رؤية المشاركين من الجنسين والتي استهدفت المشاركين بعمر فوق ال 60 عاما من المواطنين ولمسنا ذلك خلال الإقبال والتفاعل مع جميع قواعد المسابقة بفرعيها الترتيل مع الإتقان والتجويد والأداء والتلاوة بانسيابية هذا إلى جانب حفظ جزء ما تيسر من أجزاء القرآن الكريم.

وأفادت أنه سيتم الليلة تكريم الفائزين بتقديم جوائز قيمة للفائزين في حفظ وترتيل القرآن ..معربة عن شكرها نيابة عن مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين الى شركاء النجاح الرئيسين.

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