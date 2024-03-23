مدينة إكسبو دبي تحتفي بالتقاليد والعادات الرمضانية الأصيلة مع الزوار من مختلف الجنسيات

تواصل فعالية "حيّ رمضان" في عامها الثاني استقطاب الزوار من مختلف الجنسيات في شهر رمضان المبارك، بجدول حافل من الفعاليات يتضمن مجموعة متنوعة من التجارب المميزة والتي تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، للترفيه والاحتفاء بأصالة الثقافة والتقاليد الإماراتية، بمظاهر احتفالية تأخذ زوار "ساحة الوصل" إلى أجواء مفعمة بعبق دبي القديمة بفضل الديكورات والزينة الرمضانية، التي تزيد من بهاء مدينة إكسبو دبي، بإحياء العادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بشهر الصيام.







ويُعدُّ "حي رمضان" من أبرز الفعاليات ضمن حملة "رمضان في دبي" والتي انطلقت هذا العام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حيث وجّه سموه بتنسيق مختلف أشكال الاحتفالات بالشهر الفضيل على مستوى دبي، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها هذا التنسيق للمظاهر الاحتفالية بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الإمارة.







"مدفع رمضان" من أبرز وأهم التقاليد الرمضانية العريقة التي تستقطب زوار "الحي" من كل الجنسيات، حيث تستضيف "مدينة إكسبو دبي" مدفع رمضان الرئيسي بالشراكة مع شرطة دبي وبدعم من مؤسسة دبي للإعلام، إذ يجتمع عدد كبير من الزوار من الكبار والصغار قبيل أذان المغرب كل مساء لمتابعة إطلاق المدفع الرمضاني، لينتقلوا بعدها لتناول طعام الإفطار في واحد من المطاعم العديدة التي تقدم وجبات إفطار وسحور متنوعة في أنحاء مدينة إكسبو طيلة أيام الشهر الفضيل.







وفي حين يستمتع الزوار بتجربة الأجواء الرمضانية لدبي القديمة، بما توفره من محاكاة للدكاكين والمحلات في دبي قديماً، لا تخلو التجربة من الترفيه التثقيفي للصغار، حيث تقدم ورش العمل فرصة مثالية للأطفال لتعلّم الحرف اليدوية المرتبطة بشهر رمضان، مثل صُنع فوانيس رمضان، في أجواء تسودها البهجة والسعادة تربط الصغار بثقافتهم وتراثهم الأصيل.







وتنبض "ساحة الوصل" بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الرائعة المُصممة خصيصًا للشهر المبارك، وتشمل عرضاً حول قصص الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها وعرضاً مسرحياً مع راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر.

ويمكن للزوار تجربة جولة في ساحة الوصل على ظهر الجمل، أو متابعة حلقات المسلسل الكرتوني الشهير "الفريج" على شاشة عملاقة في أجواء رائعة، كما يمكن للزوار أداء الصلوات بما في ذلك التراويح والتهجد في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة، فيما يستضيف المسجد أيضاً عددا من المحاضرات الدينية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، كما تم إعداد المسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر السعيد في ختام شهر الصوم.







مدينة إكسبو دبي ترحب أيضاً بزوارها لاستكشاف "سوق رمضان الليلي" الذي يقدم الحرف اليدوية والملابس التقليدية والسلع ذات الطابع الرمضاني، بالإضافة إلى "دكان يدو" حيث يمكن للأطفال شراء الحلوى باستخدام عملات خاصة يحصلون عليها من "بنك فلوس"، فيما يمكن للأطفال كذلك الاستمتاع بتجربة ألعاب مميزة مع "ماجيك بلانيت".







كذلك لإدخال البهجة على قلب الكبار والصغار في الأمسيات الرمضانية، وعلى هامش "حيّ رمضان"، استقطبت مدينة إكسبو لعبة "مونستر انفليتبل" أكبر لعبة مطاطية منفوخة في العالم، وهي لعبة حافلة بالمرح والترفيه، تتضمن العديد من العوائق والتحديات الترفيهية لكافة الأعمار.

ويستقبل "حيّ رمضان" زواره يوميًا من الساعة الخامسة مساءً إلى الثانية عشر ليلاً، والدخول مجاني للضيوف الذين لديهم حجوزات الإفطار، بينما يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 درهمًا للبالغين ومجانًا لمن هم أقل من 6 سنوات. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر زيارة: expocitydubai .







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