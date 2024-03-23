«العلماء» حرب باردة جديدة تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الذي يشغل الروبوتات الدردشة مثلChatGPT، تتخلف الصين عن الولايات المتحدة فيما وصلت إليه من تقنيات، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنتاج العلماء الذين يقفون وراء جيل جديد من التقنيات البشرية، هنا يبرز الدور الصين ويتفوق.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز تؤكد الأبحاث الجديدة أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة في عدد من المقاييس كونها أكبر منتج للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تولد البلاد ما يقرب من نصف باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم.

وبالمقابل، يأتي حوالي 18 في المائة من الباحثين من مؤسسات الدراسات الجامعية في الولايات المتحدة، وفقًا للدراسة التي أجرتها «ماركو بولو»، وهو مركز أبحاث يديره معهد بولسون، الذي يعمل على تعزيز العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة والصين، وتظهر النتائج زيادة للصين، حيث أنتجت حوالي ثلث باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم قبل ثلاث سنوات، وبالمقابل، استمرت الولايات المتحدة في الوضع نفسه.

وتعتمد هذه الأبحاث على خلفيات الباحثين الذين نُشرت أوراقهم في مؤتمر 2022 لمعالجة المعلومات العصبية، ويُعرف هذا المؤتمر باسم «NeurIPS» ويركز على التقدمات في الشبكات العصبية، التي شكلت تطوراتٍ حديثةً في الذكاء الاصطناعي الإبداعي. تزداد الفجوة في المواهب على مدى العقد الماضي، خلال معظم فترة العقد 2010، استفادت الولايات المتحدة من انتقال أعداد كبيرة من أفضل عقول الصين إلى الجامعات الأمريكية لإكمال درجات الدكتوراه، وظل معظمهم في الولايات المتحدة، ولكن الأبحاث تظهر أن هذا الاتجاه بدأ أيضًا في التغير، حيث يزداد عدد الباحثين الصينيين الذين يبقون في الصين، أو يعودون إليها.

ما يحدث في السنوات القادمة قد يكون حاسمًا حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي - وهي تكنولوجيا يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتعزز الصناعات وتدفع الابتكار - مما يحول الباحثين إلى واحدة من أهم المجموعات الجيوسياسية في العالم.

استحواذ

واستحوذ الذكاء الاصطناعي الإبداعي على صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون وفي الصين، مما أدى إلى هلع في التمويل والاستثمار، قاد هذا الانفجار العمالقة التكنولوجيين الأمريكيين مثل Google وشركات الناشئة مثل «أوبن إيه آي»، الذين حاولوا الاستحواذ على العلماء في المجال.

وقد يجذب ذلك السعي العديد من الباحثين الصينيين للعمل في الولايات المتحدة، على الرغم من التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن، التي قد تثني بعضهم عن القدوم، حسبما أفاد الخبراء.

وتميزت الصين مؤخراً بسعيها لتنمية العديد من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي جزئيًا، واستثمارها الكبير في التعليم ب هذا المجال، فمنذ عام 2018، أضافت البلاد أكثر من 2000 برنامج دراسات جامعية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 300 برنامج في أرقى الجامعات.

وعلى الرغم من ذلك، لاحظ داميان ما، المدير الإداري لمركز «ماركو بولو»، أن هذه البرامج لم تكن مرتكزة بشكل كبير على التكنولوجيا التي قادت إلى اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ChatGPT»، بل تركز العديد من هذه البرامج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتصنيع، وليس كثيرًا على الجانب الإبداعي من الذكاء الاصطناعي الذي يهيمن حاليًا على تلك الصناعة في الولايات المتحدة، وفقًا لقوله.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قادت الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا بفضل القدرات البشرية الغريبة للروبوتات الدردشة، فإن جزءًا كبيرًا من هذا العمل تم بواسطة الباحثين المتعلمين في الصين.

ووفقًا للأبحاث، يشكل الباحثون من ذوي الأصول الصينية الآن 38 في المئة من أصحاب المواهب الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وفي وقت سابق، كان الأشخاص القادمون من الصين يشكلون 27 في المائة من أصحاب المواهب الرائدة العاملين في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ 31 في المائة من أبناء الولايات المتحدة.



وقال مات شيهان، الزميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي الذي يدرس الذكاء الاصطناعي الصيني: «تظهر البيانات مدى أهمية الباحثين الصينيين الأصل للولايات المتحدة في تحقيق التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن الولايات المتحدة لا تزال جاذبة، نحن الزعيم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لأننا ما زلنا نجذب ونحتفظ بالمواهب من جميع أنحاء العالم، وخاصةً من الصين».

وقال بيتر أبيل، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومؤسس شركة Covariant للذكاء الاصطناعي والروبوتات: «العمل بجانب أعداد كبيرة من الباحثين الصينيين يعتبر أمرًا مألوفًا داخل الشركات والجامعات الأمريكية الرائدة، إنه حالة طبيعية». في الماضي، لم يكن المسؤولون الأمريكيون عن الدفاع قلقين للغاية بشأن تدفق المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي من الصين، جزئيًا لأن العديد من أكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي لم تتعامل مع بيانات مصنفة السرية، وجزئيًا لأنهم اعتبروا أنه من الأفضل أن يكون لديهم أفضل العقول المتاحة، كما أن نشر البحوث الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح أيضًا كان يقيد المخاوف.

السرية

وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته إدارة ترامب والذي يمنع دخول الطلاب من بعض الجامعات المرتبطة بالجيش في الصين إلى الولايات المتحدة، وتباطؤ نسبي في تدفق الطلاب الصينيين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد، أظهرت الأبحاث أن أعدادًا كبيرة من أذكى عقول الذكاء الاصطناعي المشجعة لا تزال تأتي إلى الولايات المتحدة للدراسة.

وفي الشهر الحالي، تم توجيه اتهامات لمواطن صيني كان مهندسًا في Google بمحاولة نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك الهندسة المعمارية للشرائح الدقيقة الحرجة - إلى شركة مقرها في بكين والتي دفعت له بشكل سري، وفقًا لتهمة اتحادية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الأعداد الكبيرة من الباحثين الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي العاملين في الولايات المتحدة تشكل الآن لغزًا لصانعي السياسات، الذين يرغبون في مواجهة التجسس الصيني دون تشجيع تدفق المهندسين الصينيين الأفضل في مجال الحوسبة إلى الولايات المتحدة، وفقًا للخبراء المتخصصين في التنافسية الأمريكية.

وقال سوبراو كامبهامباتي، أستاذ وباحث في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة ولاية أريزونا: «العلماء الصينيين يقودون تقريبًا مجال الذكاء الاصطناعي، إذا حاول صانعو السياسات منع الباحثين الصينيين من البحث في الولايات المتحدة، فإنهم يطلقون النار على أنفسهم».

تباين

وسجل صانعو السياسات الأمريكيين متباين، حيث تم انتقاد سياسة إدارة ترامب التي تهدف إلى الحد من التجسس الصناعي الصيني وسرقة الملكية الفكرية، لأنها قامت بمحاكمة عدد من الأساتذة بشكل خاطئ، الأمر الذي جعل العديد من المهاجرين الصينيين يعتبرون أن مثل هذه التصرفات الحكومية شجعت بعض العلماء على البقاء في الصين.

وفي الوقت الحالي، أظهرت الأبحاث أن معظم الصينيين الذين يحصلون على درجات الدكتوراه في الولايات المتحدة يبقون في البلاد، مما يساعد في جعلها المركز العالمي لعالم الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة في التراجع، حيث استضافت حوالي 42 في المائة من أفضل المواهب في العالم، مقارنةً بحوالي 59 في المائة قبل ثلاث سنوات.





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