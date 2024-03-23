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الولايات المتحدة حذرت روسيا من هجوم إرهابي محتمل في موسكو

3/23/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت في مارس الجاري روسيا، من هجوم إرهابي محتمل ضد "تجمعات كبيرة" في العاصمة موسكو.

وقالت أدريان واتسون، المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، «في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأميركيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة».

وأضافت واتسون أنّ إدارة الرئيس جو بايدن طبّقت سياسة «واجب التنبيه» المعتمدة منذ زمن طويل، وبموجبها تخطر الولايات المتحدة الدول المُستهدَفة عندما تتلقّى معلومات استخباريّة حول تهديدات محدّدة تتعلّق بعمليّات خطف أو اغتيالات.

وسبق أن حذّرت السفارة الأمريكيّة في روسيا مواطنيها قبل أسبوعين من أنّها «تُراقب عن كثب تقارير تُفيد بأنّ متطرّفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمّعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة».

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