اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أكمل فريق " مكتب الأمين العام" عقد المتأهلين إلى ربع النهائي للنسخة الـ11 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمقامة على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، مستفيدا من فارق الأهداف، عن فريق "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع".

وجاء فريق "مكتب الأمين العام، ثانيا بالمجموعة الثالثة، بعد خسارته أمام "دائرة القضاء" 1-2.

وتختتم مرحلة المجموعات، غدا الأحد، بمباراتين، تجمع الأولى "مكتب الشؤون التنموية، وأسر الشهداء" مع "فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال"، في لقاء تحصيل حاصل.

والثانية فريق "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، مع "مكتب الشؤون القانونية"، في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، بعدما ضمن كلاهما التأهل إلى ربع النهائي منذ الجولة الثانية عقب وصولهما إلى النقطة السادسة.

وكانت 7 فرق قد تأهلت إلى ربع النهائي من قبل وهم على الترتيب:“مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي”، و"الأرشيف والمكتبة الوطنية" و"المركز الوطني للمناصحة" و"قطاع الخدمات المساندة"، و"دائرة القضاء" تأهله، و"مكتب الشؤون القانونية"، و"هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية".

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي، بعد نهاية مباراتي المجموعة الرابعة، غدا الأحد، حيث ستضع القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على أن لا يلتقي فريقان من ذات المجموعة في ربع النهائي.

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