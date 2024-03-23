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مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ 192 ميدالية

3/23/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا في إنهاء مشاركتها متوجة بـ 192 ميدالية متنوعة لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة في المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من الثامن إلى 23 مارس الجاري، وتتوج باللقب القاري.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الإولمبية المصرية اليوم السبت أن بعثة مصر حصدت 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.

وأضاف أنه بهذا الحصاد
الكبير من الميداليات تكون مصر قد حطمت الإنجاز الذي تحقق في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب 2019 حينما توجت البعثة المصرية بـ 94 ميدالية ذهبية مقابل 102 ميدالية ذهبية في النسخة الحالية من دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة ، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.

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