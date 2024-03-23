الإمارات تضيء أبرز معالمها بألوان العلم الروسي تضامناً مع ضحايا حادث موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أضاءت دولة الإمارات أبرز معالمها وفي مقدمتها "برج خليفة" ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وفندق برج العرب وبرواز دبي مساء اليوم بألوان العلم الروسي تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.
وكانت دولة الإمارات قد أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
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