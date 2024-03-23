الإمارات تضيء أبرز معالمها بألوان العلم الروسي تضامناً مع ضحايا حادث موسكو



أضاءت دولة الإمارات أبرز معالمها وفي مقدمتها "برج خليفة" ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وفندق برج العرب وبرواز دبي مساء اليوم بألوان العلم الروسي تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

وكانت دولة الإمارات قد أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

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