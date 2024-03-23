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رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة أخوية

3/23/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، اليوم إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه ــ لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي ــ فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب فخامة الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار - بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية وسعادة فيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر.


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