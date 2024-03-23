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روسيا تكشف هوية المشتبه بتنفيذهم هجوم موسكو

3/23/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدّت وزارة الداخلية الروسية السبت أن المشتبه في تنفيذهم الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه تنظيم
داعش "مواطنون أجانب".

وقالت الوزارة في بيان إن المشتبه فيهم الأربعة الذين أوقفوا "مواطنون أجانب" دون تحديد جنسياتهم. وكانت وسائل إعلام روسية ونائب روسي أكدا في وقت سابق أن بعض المشتبه فيهم من طاجيكستان.

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