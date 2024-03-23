روسيا تكشف هوية المشتبه بتنفيذهم هجوم موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدّت وزارة الداخلية الروسية السبت أن المشتبه في تنفيذهم الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه تنظيم
داعش "مواطنون أجانب".
وقالت الوزارة في بيان إن المشتبه فيهم الأربعة الذين أوقفوا "مواطنون أجانب" دون تحديد جنسياتهم. وكانت وسائل إعلام روسية ونائب روسي أكدا في وقت سابق أن بعض المشتبه فيهم من طاجيكستان.
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