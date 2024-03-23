الجيش الروسي يعلن سيطرته على قرية إيفانيفسكي

أعلنت روسيا سيطرتها على قرية جديدة في قطاع مهم من الجبهة قرب مدينة شاسيف يار الرئيسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الجيش سيطر على قرية إيفانيفسكي القريبة من شاسيف يار التي قد تصبح الهدف التالي.

وتأتي السيطرة على إيفانفيسكي، التي أعلنت عنها القوات الروسية اليوم، غداة هجوم استهدف صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، وأسفر عن مقتل 133 شخصاً على الأقل، وتحدثت السلطات الروسية عن فرضية أوكرانية.

وتقع قرية إيفانيفسكي الأوكرانية بين مدينة باخموت ومدينة شاسيف يار التي تسعى موسكو للسيطرة عليها.

وفي حال نجحت القوات الروسية في ذلك، يمكنها تكثيف هجماتها على كراماتورسك، المدينة الكبيرة في دونباس التي تسيطر عليها كييف ويستهدفها القصف الروسي بشكل متزايد.

وإلى الجنوب، أعلن الجيش الروسي، الخميس، سيطرته على قرية تونينكي الواقعة غرب بلدة أفدييفكا التي سيطر عليها في فبراير.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا مرة أخرى شنّ الهجمات الجوية ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين على الجانب الروسي.

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