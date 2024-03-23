الإمارات تؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنها والتزامها الثابت تجاه دعم سكان قطاع غزة خلال هذه الأوقات الصعبة.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في المؤتمر الوزاري بشأن الممر البحري الإنساني لقطاع غزة الذي عقد في قبرص، بحضور الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وسيغريد كاغ، كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى جانب عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وقالت معالي الهاشمي إن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، وستظل ملتزمة بالعمل مع كافة الأطراف الدولية المعنية لإيصال الدعم الإغاثي إلى المدنيين المتضررين في غزة، عبر مختلف الوسائل ومن ضمنها تفعيل الممر البحري، الذي يعتبر شريان حياة لشعب غزة، لإيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، خاصة في مناطق شمال غزة، وليكون معبرا رديفا للمعابر البرية الموجودة.

وأوضحت معالي الهاشمي أن دولة الإمارات حققت سابقة تاريخية بإرسال أول سفينة تحمل 200 طن من المساعدات الغذائية بالتعاون مع منظمة وورلد سنترال كيتشن إلى شمال غزة، وستواصل العمل على تعزيز هذه الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات بطريقة فعالة وعادلة.

وأوضحت معاليها أن حل هذه الأزمة يتطلب وقفا طويل الأمد لإطلاق النار، وخطة ملموسة لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

يذكر أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة مستمرة في جهودها الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإطلاق المبادرات الإنسانية ومن ضمنها عملية «الفارس الشهم 3»، إذ قدمت ما يتجاوز الـ 25 ألف طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية عبر تسيير ثلاث بواخر و216 طائرة وتحريك قرابة 1000 شاحنة.

كما اشتملت على إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم في مدينة العريش المصرية، واستقبال مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفيات الدولة بناء على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لعلاج 1000 طفل مصاب من أبناء قطاع غزة و1000 من مرضى السرطان، فضلا عن توفير المياه الصالحة للشرب عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يومياً.

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