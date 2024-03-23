رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس روسيا في ضحايا الهجوم الإرهابي



بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة موسكو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي“رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

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