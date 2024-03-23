19 قتيلًا و23 جريحاً بعد استهداف إسرائيلي لفلسطينيين خلال انتظارهم مساعدات في غزة

اتهم المكتب الإعلامي التابع لحماس السبت الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة عصر اليوم قتل خلالها 19 شهيداً وأصاب 23 مدنياً خلال انتظار آلاف المواطنين " مساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، وهو ما نفاه الجيش.

وأضاف المكتب في بيان إن "جيش الاحتلال والدبابات فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجوعى الذين كانوا ينتظرون الطحين والمساعدات الغذائية في مكان بعيد لا يُشكِّل خطورة على الاحتلال".



وقال إن قسمًا من القتلى والجرحى نقل إلى مستشفى المعمداني "وبقي عدد منهم ملقاة جثامينهم على الأرض".

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