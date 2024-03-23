Saturday, 23 March 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(التعاون الإسلامي) تدين بشدة الهجوم الإرهابي في موسكو

3/23/2024 2:52:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 23 - 3 (كونا) -- دانت الأمانة العامة ل (منظمة التعاون الإسلامي) بأشد العبارات اليوم السبت الهجوم "الإرهابي" المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات (كروكس سيتي هول) في العاصمة الروسية (موسكو) وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.
وأكد الأمين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحفي موقف المنظمة "المبدئي والثابت" ضد "الإرهاب بجميع أشكاله" وضرورة مكافحته معربا عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة روسيا وشعبها وتضامنه معهما وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وقالت وكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف (كروكس سيتي هول) في العاصمة (موسكو) أمس الجمعة ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل وأكثر من 115 مصابا.
ووفقا للوكالة فإن مسلحين يحملون بنادق رشاشة فتحوا النيران داخل المبنى أثناء إقامة عرض موسيقي وألقوا بعد ذلك قنبلة حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران وسقوط عشرات القتلى والجرحى. (النهاية)

ف ن / ا ب خ




MENAFN23032024000071011013ID1108013486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث