موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 87 سنتا ليبلغ 39ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 26ر86 دولار في تداولات يوم الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

القاهرة - البرلمان العربي يدين بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل بتسلئيل سموتريتش مصادرة ثمانية آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.

الكويت - وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل وأكثر من 115 مصابا.

واشنطن - مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة إنفاق بقيمة 2ر1 تريليون دولار مما جنب إغلاقا حكوميا جزئيا في الدقائق الأخيرة كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ يوم السبت. (النهاية) م ع ع