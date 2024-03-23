موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 87 سنتا ليبلغ 39ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 26ر86 دولار في تداولات يوم الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
القاهرة - البرلمان العربي يدين بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل بتسلئيل سموتريتش مصادرة ثمانية آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية.
الكويت - وكالة (تاس) الروسية للأنباء تقول إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل وأكثر من 115 مصابا.
واشنطن - مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة إنفاق بقيمة 2ر1 تريليون دولار مما جنب إغلاقا حكوميا جزئيا في الدقائق الأخيرة كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ يوم السبت. (النهاية) م ع ع
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