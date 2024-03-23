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أمين الأمم المتحدة يؤكد ضرورة دخول المساعدات المكدسة في الجانب المصري إلى غزة بأسرع وقت

3/23/2024 2:52:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 3 (كونا) -- جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار في غزة سريعا مؤكدا ضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع "بأسرع وقت".
جاء ذلك لدى استقبال محافظ (شمال سيناء) المصرية الدكتور محمد شوشة الأمين العام غوتيريش في مطار (العريش) الدولي شمال شرقي مصر عقب وصوله على متن طائرة قادمة من (القاهرة) برفقة وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار.
ونسبت محافظة (شمال سيناء) في بيان إلى غوتيريش تثمينه الجهود المصرية في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة مؤكدا أن مصر "هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود".
وأوضح أن زيارته إلى محافظة (شمال سيناء) تشمل زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى (العريش العام) والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم وتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر (رفح) البري بالاضافة الى لقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة في الجانب المصري من المعبر.
من جانبه استعرض شوشة الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
وقال إن "القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة" لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة "بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة".
وأكد شوشة أن "الجانب الآخر يقوم بعرقلة إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بسبب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن" مشيرا إلى وجود نحو سبعة آلاف شاحنة في (شمال سيناء) تحمل مئات الآلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية لصالح القطاع. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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