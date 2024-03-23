أمين الأمم المتحدة يؤكد ضرورة دخول المساعدات المكدسة في الجانب المصري إلى غزة بأسرع وقت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 3 (كونا) -- جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى إيقاف إطلاق النار في غزة سريعا مؤكدا ضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع "بأسرع وقت".
جاء ذلك لدى استقبال محافظ (شمال سيناء) المصرية الدكتور محمد شوشة الأمين العام غوتيريش في مطار (العريش) الدولي شمال شرقي مصر عقب وصوله على متن طائرة قادمة من (القاهرة) برفقة وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار.
ونسبت محافظة (شمال سيناء) في بيان إلى غوتيريش تثمينه الجهود المصرية في استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة مؤكدا أن مصر "هي الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود".
وأوضح أن زيارته إلى محافظة (شمال سيناء) تشمل زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى (العريش العام) والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم وتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر (رفح) البري بالاضافة الى لقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة في الجانب المصري من المعبر.
من جانبه استعرض شوشة الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
وقال إن "القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة" لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة "بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة".
وأكد شوشة أن "الجانب الآخر يقوم بعرقلة إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بسبب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن" مشيرا إلى وجود نحو سبعة آلاف شاحنة في (شمال سيناء) تحمل مئات الآلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية لصالح القطاع. (النهاية)
ا س م / م ع ع
MENAFN23032024000071011013ID1108013484
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.