Saturday, 23 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا وإسبانيا والجزائر واليمن تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

3/23/2024 2:52:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 3 (كونا) -- دانت تركيا وإسبانيا والجزائر واليمن اليوم السبت الهجوم "الإرهابي" المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات (كروكس سيتي هول) في العاصمة الروسية (موسكو) وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.
فمن جانبه أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري في العاصمة (أنقرة) عن تعازيه للحكومة الروسية في ضحايا الهجوم "الإرهابي" قائلا "باعتبارنا دولة تعرف جيدا الوجه الدموي للارهاب فإننا نشارك الشعب الروسي آلامه ونرفض الإرهاب بشتى أشكاله".
بدوره ذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن إسبانيا "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في (موسكو)" مؤكدا أن "لا شيء يمكن أن يبرر أو يفسر الهمجية وقتل الأبرياء".
ونقل ألباريس تضامنه مع الضحايا والجرحى وعائلاتهم ومع الشعب الروسي.
وفي الجزائر أعربت وزارة الخارجية في بيان عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية "في هذه الظروف المأساوية" متقدمة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن "هذا الهجوم الإرهابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهاب ويسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مواجهة هذا التهديد الذي لا يزال يشكل مصدرا للأذية والدمار".
وأكدت استعداد الجزائر "الكامل للمساهمة بكل حزم وثبات في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهاب".
من جهتها أكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان وقوف الحكومة اليمنية وتضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية حكومة وشعبا معربة عن رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي لا يمكن تبريرها والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وجددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي إلى العمل بشكل موحد لمحاربة ومكافحة أشكال التطرف والإرهاب كافة.
وقالت وكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف (كروكس سيتي هول) في العاصمة (موسكو) أمس الجمعة ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل وأكثر من 115 مصابا. (النهاية)

م ع ح ع




MENAFN23032024000071011013ID1108013483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث