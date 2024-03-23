تركيا وإسبانيا والجزائر واليمن تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 3 (كونا) -- دانت تركيا وإسبانيا والجزائر واليمن اليوم السبت الهجوم "الإرهابي" المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات (كروكس سيتي هول) في العاصمة الروسية (موسكو) وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.
فمن جانبه أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري في العاصمة (أنقرة) عن تعازيه للحكومة الروسية في ضحايا الهجوم "الإرهابي" قائلا "باعتبارنا دولة تعرف جيدا الوجه الدموي للارهاب فإننا نشارك الشعب الروسي آلامه ونرفض الإرهاب بشتى أشكاله".
بدوره ذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن إسبانيا "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في (موسكو)" مؤكدا أن "لا شيء يمكن أن يبرر أو يفسر الهمجية وقتل الأبرياء".
ونقل ألباريس تضامنه مع الضحايا والجرحى وعائلاتهم ومع الشعب الروسي.
وفي الجزائر أعربت وزارة الخارجية في بيان عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية "في هذه الظروف المأساوية" متقدمة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن "هذا الهجوم الإرهابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهاب ويسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مواجهة هذا التهديد الذي لا يزال يشكل مصدرا للأذية والدمار".
وأكدت استعداد الجزائر "الكامل للمساهمة بكل حزم وثبات في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهاب".
من جهتها أكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان وقوف الحكومة اليمنية وتضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية حكومة وشعبا معربة عن رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي لا يمكن تبريرها والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وجددت الوزارة دعوة المجتمع الدولي إلى العمل بشكل موحد لمحاربة ومكافحة أشكال التطرف والإرهاب كافة.
وقالت وكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف (كروكس سيتي هول) في العاصمة (موسكو) أمس الجمعة ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل وأكثر من 115 مصابا. (النهاية)
م ع ح ع
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