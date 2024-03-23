ارتفاع عدد ضحايا هجوم موسكو إلى 133 قتيلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 3 (كونا) -- أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي وقع على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو امس الجمعة إلى 133 قتيلا.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن اللجنة قولها في بيان "مع إزالة أنقاض مبنى الحفلات الموسيقية ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 133 قتيلا".
وذكرت السلطات الروسية أنها ألقت القبض على 11 مشتبها به في الهجوم".
ووفقا للوكالة فتح مسلحون يحملون بنادق رشاشة أمس النيران داخل مركز (كروكس سيتي هول) أثناء عرض موسيقي وقاموا بعد ذلك بإلقاء قنبلة حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران وسقوط عشرات القتلى والجرحى. (النهاية)
أ م س
MENAFN23032024000071011013ID1108013481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.