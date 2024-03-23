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ارتفاع عدد ضحايا هجوم موسكو إلى 133 قتيلا

3/23/2024 2:52:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 3 (كونا) -- أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي وقع على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو امس الجمعة إلى 133 قتيلا.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن اللجنة قولها في بيان "مع إزالة أنقاض مبنى الحفلات الموسيقية ارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 133 قتيلا".
وذكرت السلطات الروسية أنها ألقت القبض على 11 مشتبها به في الهجوم".
ووفقا للوكالة فتح مسلحون يحملون بنادق رشاشة أمس النيران داخل مركز (كروكس سيتي هول) أثناء عرض موسيقي وقاموا بعد ذلك بإلقاء قنبلة حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران وسقوط عشرات القتلى والجرحى. (النهاية)

أ م س



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