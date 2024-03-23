Saturday, 23 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(النجاة الخيرية) الكويتية تؤسس 3 قرى سكنية لتوفير مأوى ل90 أسرة غربي اليمن

3/23/2024 2:52:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 3 (كونا) -- وضع وفد من جمعية (النجاة) الخيرية الكويتية حجر الأساس لبناء ثلاث قرى سكنية بإجمالي 90 وحدة سكنية للأسر اليمنية الفقيرة والمتضررة في الساحل الغربي لمحافظتي (تعز) و(الحديدة) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأوضح منسق مشاريع اليمن في جمعية (النجاة) زايد القحطاني الذي زار اليمن برفقة الرحالة محمد الميموني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت في ختام الزيارة أنه تم وضع حجر الأساس لقرية (الخيرين 5) التي تبرع بها المرحوم مطلق العويد في منطقة (الزهاري) و(الخيرين 6) بمنطقة (السوادية) و(الخيرين 7) في منطقة (العكش).
وبين أن كل قرية من القرى الثلاث تتكون من 30 وحدة سكنية ومدرسة مكونة من ثلاثة فصول دراسية ومكتب إداري مع توزيع الحقيبة والزي والكتاب المدرسي على الطلاب ومركز صحي مجهز ومشروع مياه ومسجد مع جميع التجهيزات اللازمة للتشغيل والاستقرار.
وأشار إلى أن هذه القرى السكنية تهدف لتوفير المأوى الآمن للأسر الفقيرة والأيتام مع جميع المرافق والخدمات التي تساعد هذه الأسر على الحياة الكريمة وتجنيبها المعاناة المترتبة على تقلبات الطقس وحرارة الشمس والأمطار.
ولفت إلى قيام الجمعية بتوزيع 16 ألف سلة غذائية رمضانية ضمن حملة (مليون إفطار) التي تنفذها الجمعية في مختلف المناطق اليمنية الأشد احتياجا.
وأكد استمرار الجمعية في إنشاء قرى سكنية لتلبية الحاجة الشديدة لآلاف الأسر النازحة التي تعيش في الأكواخ وبيوت القش.
وفي ذات السياق أشاد محافظ (الحديدة) الحسن طاهر في تصريح صحفي خلال التدشين بالدعم الإنساني السخي الذي تقدمه دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا للشعب اليمني في مختلف الجوانب.
وأكد أهمية هذه المشاريع التنموية والإنسانية المستدامة التي تخدم الأيتام والفقراء وانعكاسها الإيجابي لتحسين حياتهم المعيشية.
وثمن مسؤولون يمنيون جهود وإسهامات دولة الكويت في دعم وإغاثة وتنمية الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية منوهين بأهمية مثل هذه المشاريع المستدامة التي تخدم فئة الأيتام والأسر الأشد فقرا وتوفر لهم حياة كريمة. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN23032024000071011013ID1108013480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث