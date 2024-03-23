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مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة بالتعاون مع الأردن والإمارات

3/23/2024 2:52:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 3 (كونا)-- أعلن الجيش المصري اليوم السبت تكثيف إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص في جميع الاحتياجات الإنسانية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أن القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الأردن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي كثفت على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة.
وأضاف في هذا السياق أن عددا من طائرات النقل العسكري أقلعت على مدار أمس الجمعة واليوم السبت من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا بقطاع غزة. (النهاية)

ا س م / أ م س



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