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الجامعة العربية تدين مصادرة الكيان المحتل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية

3/23/2024 2:52:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهره - 23 - 3 (كونا) -- دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات اليوم السبت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة ثمانية آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة (الأغوار) بالضفة الغربية توطئة لتوسيع البناء الاستيطاني عليها.
وقالت الجامعة العربية في بيان إن قرار الاحتلال الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن للمنطقة إنما يعكس سعيا إسرائيليا لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين بجعل هذا الحل مستحيلا عبر توسيع المستوطنات والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها خاصة في المنطقة (ج) التي تمثل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وأكدت الجامعة أن جرائم الاحتلال في غزة على بشاعتها ووحشيتها لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين وأن العالم عليه أن ينتبه إلى خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال الخاضعة كليا للمتطرفين والمستوطنين من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين.
وكانت هيئة البث التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل قالت يوم امس الجمعة إنه جرى تخصيص ثمانية آلاف دونم في الأغوار باعتبارها "أرضا إسرائيلية" لبناء مئات الوحدات السكنية ومناطق مخصصة للصناعة والتجارة. (النهاية)

م ف م / م م ج




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