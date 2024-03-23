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مصر وسنغافورة تؤكدان أهمية التوصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة

3/23/2024 2:52:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 3 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان اليوم السبت أهمية دفع جهود التهدئة وصولا إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين ناقشا خلال اجتماعهما في القاهرة عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الوزير السنغافوري حرص على الاستماع لتقديرات الوزير شكري بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب والجهود التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وكذا الوساطة للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار.
وجدد شكري تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكذا أي اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.
من جانبه أكد بالاكريشنان أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام في قناة السويس يعد مصلحة عليا لسنغافورة باعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا.
ولفت البيان إلى ان اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة حيث توافق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الإيجابي بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. (النهاية)

ا س م / أ م س



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