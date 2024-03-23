مصر وسنغافورة تؤكدان أهمية التوصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 3 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان اليوم السبت أهمية دفع جهود التهدئة وصولا إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين ناقشا خلال اجتماعهما في القاهرة عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الوزير السنغافوري حرص على الاستماع لتقديرات الوزير شكري بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب والجهود التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وكذا الوساطة للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار.
وجدد شكري تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكذا أي اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.
من جانبه أكد بالاكريشنان أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام في قناة السويس يعد مصلحة عليا لسنغافورة باعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا.
ولفت البيان إلى ان اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة حيث توافق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الإيجابي بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. (النهاية)
ا س م / أ م س
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