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المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس بموسكو

3/23/2024 2:52:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)- دانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمتحدثة باسم الناتو، فرح دخل الله، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت قون دير لاين، اليوم، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس في موسكو، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الناتو: "ندين بشكل لا لبس فيه الهجوم على رواد الحفلات الموسيقية في موسكو، لا شيء يمكن أن يبرر هذه الجرائم الشنيعة، معربا عن تعاطفها العميق مع الضحايا وعائلاتهم".
---(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
23/03/2024 20:43:31

MENAFN23032024000117011021ID1108013476

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