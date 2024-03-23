المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس بموسكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 آذار (بترا)- دانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمتحدثة باسم الناتو، فرح دخل الله، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة في مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت قون دير لاين، اليوم، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس في موسكو، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الناتو: "ندين بشكل لا لبس فيه الهجوم على رواد الحفلات الموسيقية في موسكو، لا شيء يمكن أن يبرر هذه الجرائم الشنيعة، معربا عن تعاطفها العميق مع الضحايا وعائلاتهم".
---(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
23/03/2024 20:43:31
MENAFN23032024000117011021ID1108013476
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