المـقاولـين تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 آذار (بترا)- عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة اليوم السبت، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.
وبين نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (21) (أ) والمادة (22 /أ،ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانوني بمن حضر.
وقال الخضيري إن المجلس واجه تحديات كثيرة منذ استلامه إدارة النقابة، إلا أنه أخذ على عاتقه العديد من القرارات المهمة والتي كان لها أثر واضح في قطاع المقاولات، موضحا أن مجلس النقابة يعمل عن كثب وبما استطاع؛ ومنذ توليه مسؤوليته لحل كافة الصعاب والمستجدات التي تواجة المقاولين من خلال الزيارات الرسمية للوزارات والهيئات الرسمية.
وأشار إلى أن مجلس نقابة المقاولين يسعى دائما في أي اتجاه يؤدي إلى النفع للمقاول، لافتاً إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد واستمرار نشاطها.
كما تحدث نقيب المقاولين عن عمل مجلس النقابة على تنظيم البيت الداخلي، وذلك من خلال عدد من الأمور؛ أهمها العمل على مأسسة النقابة والفروع وتطبيق الهيكل الوظيفي وإعادة تفعيل الموظفين، وضبط الأمور الإدارية، وتحديث الأنظمة المالية والتشديد على تطبيق التعليمات المالية بحذافيرها، مستعرضا ما قام به المجلس تجاه واجب الوقوف لدعم صمود الأهل في غزة.
--(بترا)
رش/ب ع/ ه ح
23/03/2024 20:42:29
MENAFN23032024000117011021ID1108013475
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