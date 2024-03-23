المـقاولـين تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)- عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة اليوم السبت، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.

وبين نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (21) (أ) والمادة (22 /أ،ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانوني بمن حضر.

وقال الخضيري إن المجلس واجه تحديات كثيرة منذ استلامه إدارة النقابة، إلا أنه أخذ على عاتقه العديد من القرارات المهمة والتي كان لها أثر واضح في قطاع المقاولات، موضحا أن مجلس النقابة يعمل عن كثب وبما استطاع؛ ومنذ توليه مسؤوليته لحل كافة الصعاب والمستجدات التي تواجة المقاولين من خلال الزيارات الرسمية للوزارات والهيئات الرسمية.

وأشار إلى أن مجلس نقابة المقاولين يسعى دائما في أي اتجاه يؤدي إلى النفع للمقاول، لافتاً إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد واستمرار نشاطها.

كما تحدث نقيب المقاولين عن عمل مجلس النقابة على تنظيم البيت الداخلي، وذلك من خلال عدد من الأمور؛ أهمها العمل على مأسسة النقابة والفروع وتطبيق الهيكل الوظيفي وإعادة تفعيل الموظفين، وضبط الأمور الإدارية، وتحديث الأنظمة المالية والتشديد على تطبيق التعليمات المالية بحذافيرها، مستعرضا ما قام به المجلس تجاه واجب الوقوف لدعم صمود الأهل في غزة.

--(بترا)

رش/ب ع/ ه ح

23/03/2024 20:42:29