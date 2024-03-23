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1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

3/23/2024 2:52:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 23 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1153 طنا.
وقالت بلدية إربد الكبرى، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 757 طنا و 208 أطنان فواكه، 45 طن ورقيات، و 93 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و32 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و 70 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35 قرشا، والثوم 200 و400 قرش، والبطاطا بين 35و 50 قرشا والبندورة بين 12و 20 قرشا، والجزر بين 30و 45 قرشا، والخيار بين 30و 45 قرشا، والزهرة بين 15 و 30 قرشا، والليمون بين 18 و 25 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45و 65قرشا.
--(بترا)
س ع/ب ع/ هـ ح
23/03/2024 20:22:41

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