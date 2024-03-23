1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 23 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1153 طنا.
وقالت بلدية إربد الكبرى، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 757 طنا و 208 أطنان فواكه، 45 طن ورقيات، و 93 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و32 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و 70 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35 قرشا، والثوم 200 و400 قرش، والبطاطا بين 35و 50 قرشا والبندورة بين 12و 20 قرشا، والجزر بين 30و 45 قرشا، والخيار بين 30و 45 قرشا، والزهرة بين 15 و 30 قرشا، والليمون بين 18 و 25 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 45و 65قرشا.
--(بترا)
س ع/ب ع/ هـ ح
23/03/2024 20:22:41
MENAFN23032024000117011021ID1108013471
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