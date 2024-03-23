ذهبية وفضية للأردن في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 آذار (بترا)- حصد لاعبا المنتحب الوطني البارالمبي ذهبية وفضية، في بطولة كأس العالم والمقامة في شرم الشيخ، والتي ستختتم غدا الأحد.
وجاءت الميدالية الذهبية عبر اللاعب معتز الجنيدي في منافسات وزن 107 كغم، فيما توجت بالفضية اللاعبة أسماء عيسى في منافسات وزن 79 كغم.
ورفع المنتخب الوطني البارالمبي ميدالياته، إلى ذهبيتين وفضيتين، حيث كان المنتخب البارالمبي استهل مشواره في كأس العالم لرفع الأثقال الخميس الماضي، بذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.
ويختتم "البارالمبي" مشاركته يوم غد الأحد، في البطولة التي تشارك فيها 34 دولة، بظهور ثلاثي المنتخب: جميل الشبلي +107 كغم، وثروة الحجاج وزن 86 كغم، وعبدالكريم خطاب وزن 97 كغم.
يشار الى أن وفد المنتخب الوطني البارالمبي الذي ترأسه العين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، آسيا ياغي، كلاً من: إداري البعثة، أحمد حياصات، المدربون عيسى هلال، وأحمد أبو الرب، فيما اللاعبون هم: معتز الجنيدي وزن 107 كغم، عمر قرادة 49 كغم، جميل الشبلي +107 كغم، عبد الكريم خطاب 97 كغم، محمد طربش 65 كغم، محمد العبيدي 54 كغم، ثروة الحجاج 86 كغم، بالإضافة إلى أسماء عيسى 79 كغم.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
23/03/2024 20:18:16
MENAFN23032024000117011021ID1108013470
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