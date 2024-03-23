ذهبية وفضية للأردن في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا)- حصد لاعبا المنتحب الوطني البارالمبي ذهبية وفضية، في بطولة كأس العالم والمقامة في شرم الشيخ، والتي ستختتم غدا الأحد.

وجاءت الميدالية الذهبية عبر اللاعب معتز الجنيدي في منافسات وزن 107 كغم، فيما توجت بالفضية اللاعبة أسماء عيسى في منافسات وزن 79 كغم.

ورفع المنتخب الوطني البارالمبي ميدالياته، إلى ذهبيتين وفضيتين، حيث كان المنتخب البارالمبي استهل مشواره في كأس العالم لرفع الأثقال الخميس الماضي، بذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.

ويختتم "البارالمبي" مشاركته يوم غد الأحد، في البطولة التي تشارك فيها 34 دولة، بظهور ثلاثي المنتخب: جميل الشبلي +107 كغم، وثروة الحجاج وزن 86 كغم، وعبدالكريم خطاب وزن 97 كغم.

يشار الى أن وفد المنتخب الوطني البارالمبي الذي ترأسه العين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، آسيا ياغي، كلاً من: إداري البعثة، أحمد حياصات، المدربون عيسى هلال، وأحمد أبو الرب، فيما اللاعبون هم: معتز الجنيدي وزن 107 كغم، عمر قرادة 49 كغم، جميل الشبلي +107 كغم، عبد الكريم خطاب 97 كغم، محمد طربش 65 كغم، محمد العبيدي 54 كغم، ثروة الحجاج 86 كغم، بالإضافة إلى أسماء عيسى 79 كغم.

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

23/03/2024 20:18:16