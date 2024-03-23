وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره الروسي يدين خلاله الهجوم الإرهابي في موسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 اذار(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎أيمن الصفدي اتصالاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء في ‎موسكو يوم أمس.

وأعرب عن أصدق التعازي للحكومة الروسية والشعب الروسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وخاصة الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي بأكمله للتصدي له ومحاربته.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ هـ ح

23/03/2024 20:08:47